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Криминал | Пензенец пошел домой пешком и лишился 10 000 рублей

27.02.2019|17:20
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Как рассказал потерпевший, он получил зарплату на работе прямо перед своим выходным. С этого все и началось. Молодой человек решил на радостях расслабиться и отправился в один из баров на улице Урицкого.

По дороге домой, а было это уже после двух часов ночи, на него напал неизвестный парень.

«Он ударил меня по лицу, но так как я был пьяненький, я потерял равновесие и упал. Он начал меня уже лежачего бить, наносить удары мне по туловищу, по голове», - добавил мужчина.

«После чего обыскал карманы и рюкзак потерпевшего и, обнаружив кошелек, похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Сотрудникам следственного управления УМВД быстро удалось установить личность злоумышленника.

«Им оказался 18-летний гражданин Киргизии, прибывший в начале текущего года на территорию города Пензы с целью трудоустройства», - добавил Алексей Алексеев.

В результате поисками работы иностранец не сможет заняться в ближайшие семь лет. Такое максимальное наказание за грабеж предусматривает соответствующая статья Уголовного кодекса.

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Гость|27.02.2019 19:04|

какая же была зарплата ?

Гость|27.02.2019 19:06|

здание то как качественно из кирпича выложено

Гость|27.02.2019 19:26|

посветил лопатником в кабаке

Гость|27.02.2019 19:38|

По ночам они и шакалят. Не все в полицию обращаются!

Гость|27.02.2019 19:42|

Сын полей киргиз, он вобще что здесь забыл?, работал бы и работал у себя пастушком при овцах, так нет сюда едут. Как будто здесь мёдом намазано..

Гость|27.02.2019 19:46|

Не было бы мигранта,не было бы преступления. У себя не могут найти работу,а здесь шакалят.

Гость|27.02.2019 20:02|

Лошара!!! Сам дурак, что еще сказать, не можешь пить - иди домой, не можешь за себя постоять - езжай на такси сразу молча.

Имя: Гость
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