27.02.2019 | 17:20

Как рассказал потерпевший, он получил зарплату на работе прямо перед своим выходным. С этого все и началось. Молодой человек решил на радостях расслабиться и отправился в один из баров на улице Урицкого.

По дороге домой, а было это уже после двух часов ночи, на него напал неизвестный парень.

«Он ударил меня по лицу, но так как я был пьяненький, я потерял равновесие и упал. Он начал меня уже лежачего бить, наносить удары мне по туловищу, по голове», - добавил мужчина.

«После чего обыскал карманы и рюкзак потерпевшего и, обнаружив кошелек, похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Сотрудникам следственного управления УМВД быстро удалось установить личность злоумышленника.

«Им оказался 18-летний гражданин Киргизии, прибывший в начале текущего года на территорию города Пензы с целью трудоустройства», - добавил Алексей Алексеев.

В результате поисками работы иностранец не сможет заняться в ближайшие семь лет. Такое максимальное наказание за грабеж предусматривает соответствующая статья Уголовного кодекса.