27.02.2019 | 16:43

В Кузнецке вынесен приговор 32-летнему жителю города Тольятти Самарской области. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

10 июня 2018 года мужчина вместе с сожительницей приехал к другу в село Тихменево Кузнецкого района, чтобы отметить крестины сына хозяина. После застолья гости стали разъезжаться.

По пути в Кузнецк в «Газели» один из пассажиров начал вести себя агрессивно. Тольяттинец сделал ему замечание и предложил остальным высадить его из автомобиля.

Родственники принялись заступаться за дебошира, а гость из Самарской области попросил водителя остановиться, чтобы все успокоились.

В Кузнецке у мемориала «Холм Славы» вновь разгорелся конфликт между миротворцем и 47-летним родственником скандалиста. Тольяттинец ударил оппонента по лицу. Тот упал и ударился головой об асфальт.

30 июня потерпевший скончался в одной из пензенских больниц. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.