В селе Чаадаевка Городищенского района раскрыта кража. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась представительница дорожной организации.
По словам женщины, кто-то украл два дорожных знака со стойками, установленных около моста через реку Суру.
Оказалось, что к преступлению причастен 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Аналогичное уголовное дело возбуждалось в 2015 году в Заречном. Тогда похитили информационный дорожный знак «Ремонтные работы» стоимостью 5 300 рублей, установленный возле контрольно-пропускного пункта.
Сначала нужно вступить в касту и только потом воровать миллионы,для отсидки под домашним арестом. А за знаки лет 5 дадут.