26.02.2019 | 09:36

В селе Чаадаевка Городищенского района раскрыта кража. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась представительница дорожной организации.

По словам женщины, кто-то украл два дорожных знака со стойками, установленных около моста через реку Суру.

Оказалось, что к преступлению причастен 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное уголовное дело возбуждалось в 2015 году в Заречном. Тогда похитили информационный дорожный знак «Ремонтные работы» стоимостью 5 300 рублей, установленный возле контрольно-пропускного пункта.