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Криминал | Житель Чаадаевки признался в краже двух дорожных знаков со стойками

26.02.2019|09:36
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В селе Чаадаевка Городищенского района раскрыта кража. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась представительница дорожной организации.

По словам женщины, кто-то украл два дорожных знака со стойками, установленных около моста через реку Суру.

Оказалось, что к преступлению причастен 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное уголовное дело возбуждалось в 2015 году в Заречном. Тогда похитили информационный дорожный знак «Ремонтные работы» стоимостью 5 300 рублей, установленный возле контрольно-пропускного пункта.

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Гость|26.02.2019 10:01|

Сначала нужно вступить в касту и только потом воровать миллионы,для отсидки под домашним арестом. А за знаки лет 5 дадут.

Имя: Гость
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