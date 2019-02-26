26.02.2019 | 11:31

В Пензе задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в краже на территории Республики Татарстан.

«Преступление было совершено летом 2018 года, и до сих пор гражданину удавалось скрываться от правосудия, периодически меняя место проживания», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В понедельник, 25 февраля, во дворе одного из домов на улице Калинина сотрудник областного УФСИН РФ заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Он попросил патрулировавших улицы росгвардейцев помочь, и вместе они повязали предполагаемого злоумышленника.

«Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - добавили в пресс-службе.