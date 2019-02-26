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Криминал | В Пензе задержали предполагаемого вора, находившегося в розыске

26.02.2019|11:31
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В Пензе задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в краже на территории Республики Татарстан.

«Преступление было совершено летом 2018 года, и до сих пор гражданину удавалось скрываться от правосудия, периодически меняя место проживания», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В понедельник, 25 февраля, во дворе одного из домов на улице Калинина сотрудник областного УФСИН РФ заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Он попросил патрулировавших улицы росгвардейцев помочь, и вместе они повязали предполагаемого злоумышленника.

«Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - добавили в пресс-службе.

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Гость|26.02.2019 12:10|

penzainform.ru писал(a):

и вместе они повязали предполагаемого злоумышленника.
С кем поведёшься? "повязали"?

Гость|26.02.2019 12:25|

С языка сорвал)))),ухохотался)))

Гость|26.02.2019 13:08|

Что украл, что так скрываться..

Имя: Гость
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