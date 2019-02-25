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Криминал | В Пензе мужчина признался, что забил собутыльника из-за ссоры с женой

25.02.2019|15:29
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Подозреваемый в мельчайших подробностях рассказал, как наносил удары своему собутыльнику. Все произошло на лестничной площадке одной из девятиэтажек на улице Аустрина. Там и было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейские злоумышленника нашли быстро: помогли показания свидетелей.

«Установлено, что в вечернее время подозреваемый в подъезде указанного дома распивал спиртное с 31-летним жителем Никольского района, проживавшим в Пензе. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения руками, ногами и стеклянной бутылкой», - сообщил заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Жертве было нанесено не менее 15 ударов по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Причиной конфликта послужило то, что за день до этого потерпевший разговаривал с сожительницей обвиняемого и рассказал ей о том, что тот постоянно тратит денежные средства на приобретение алкоголя, из-за этого в семье обвиняемого произошла ссора», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, угонов и кражи. Теперь к этим статьям прибавится еще одна - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

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