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Криминал | В Иссинском районе водитель ограбил попутчицу и выбросил ее сумку в окно

25.02.2019|14:34
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В Иссинском районе 37-летнего местного жителя осудили за грабеж.

12 августа мужчина выехал из Иссы на своей «десятке» и согласился подвезти попавшуюся по пути женщину. В дороге водитель и 30-летняя пассажирка поссорились.

Разозлившийся сельчанин взял у нее сумочку, вынул и забрал себе телефон Maхi 1.1 стоимостью 3 500 рублей и выбросил дамский аксессуар в окошко. После этого он высадил попутчицу и уехал.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей материальный ущерб и подал ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.

Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на пять месяцев с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства, сообщили в Иссинском районном суде.

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Гость|25.02.2019 15:04|

Интересно, из-за чего могут поссориться незнакомые люди? Да еще с такими последствиями.

Гость|25.02.2019 15:07|

А кто тебе сказал что они незнакомые?

Гость|25.02.2019 15:07|

Таки я интересуюсь! С плечевой в цене не сошелся или укусила на кочке?

Имя: Гость
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