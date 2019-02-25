В Иссинском районе 37-летнего местного жителя осудили за грабеж.
12 августа мужчина выехал из Иссы на своей «десятке» и согласился подвезти попавшуюся по пути женщину. В дороге водитель и 30-летняя пассажирка поссорились.
Разозлившийся сельчанин взял у нее сумочку, вынул и забрал себе телефон Maхi 1.1 стоимостью 3 500 рублей и выбросил дамский аксессуар в окошко. После этого он высадил попутчицу и уехал.
Впоследствии мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей материальный ущерб и подал ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.
Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на пять месяцев с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства, сообщили в Иссинском районном суде.
Интересно, из-за чего могут поссориться незнакомые люди? Да еще с такими последствиями.