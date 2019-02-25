25.02.2019 | 14:34

В Иссинском районе 37-летнего местного жителя осудили за грабеж.

12 августа мужчина выехал из Иссы на своей «десятке» и согласился подвезти попавшуюся по пути женщину. В дороге водитель и 30-летняя пассажирка поссорились.

Разозлившийся сельчанин взял у нее сумочку, вынул и забрал себе телефон Maхi 1.1 стоимостью 3 500 рублей и выбросил дамский аксессуар в окошко. После этого он высадил попутчицу и уехал.

Впоследствии мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей материальный ущерб и подал ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.

Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на пять месяцев с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства, сообщили в Иссинском районном суде.