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Криминал | Пензенца избили в развлекательном центре в День защитника Отечества

25.02.2019|11:02
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В развлекательном центре на улице Насосной в Пензе после драки задержали 30-летнего мужчину. Инцидент имел место в субботу, 23 февраля.

В 22:35 в заведении сработала тревожная кнопка, и наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехал по адресу.

Охранник рассказал о конфликте между двумя посетителями, которые выпили и решили помериться силами в День защитника Отечества. В итоге один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Второго участника драки, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, правоохранители забрали с собой.

«Задержанного доставили в УМВД по г. Пензе для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|25.02.2019 11:12|

А про Мужеложство Молчок?

Гость|25.02.2019 11:17|

Там была клыкавуха

Гость|25.02.2019 11:29|

А мне жена Помпу подарила на23

Гость|25.02.2019 11:48|

Ну накрутили,ну и что ? Что это за новость ?

Гость|25.02.2019 11:48|

Сейчас пойду соседа всеку,тоже напишите в новостях ?

Гость|25.02.2019 12:14|

Улица насосная потому что.это гей клуб?

Имя: Гость
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