25.02.2019 | 11:02

В развлекательном центре на улице Насосной в Пензе после драки задержали 30-летнего мужчину. Инцидент имел место в субботу, 23 февраля.

В 22:35 в заведении сработала тревожная кнопка, и наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехал по адресу.

Охранник рассказал о конфликте между двумя посетителями, которые выпили и решили помериться силами в День защитника Отечества. В итоге один из них получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Второго участника драки, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, правоохранители забрали с собой.

«Задержанного доставили в УМВД по г. Пензе для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.