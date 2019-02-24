55-летняя жительница Кузнецка, выйдя на пенсию, решила найти подработку в Интернете, но в итоге лишилась крупной суммы.
Сначала женщине позвонила незнакомка. Она рассказала о том, как можно заработать в Сети, не выходя из дома. Три часа спустя ее номер набрал мужчина, представившийся специалистом и предложивший открыть брокерский счет на сайте.
«Следуя его указаниям, гражданка в течение недели со своих банковских карт переводила различные суммы для получения прибыли. Затем заявительнице позвонил неизвестный и предложил увеличить ставки для получения максимальной прибыли.
Дама согласилась и перевела 145 тысяч рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В общей сложности кузнецкая пенсионерка перечислила злоумышленникам 212 тысяч.
«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - резюмировали в пресс-службе.