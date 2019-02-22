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Криминал | Житель Саранска, солгавший в суде, не добился изменения приговора

22.02.2019|11:03
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Иссинский районный суд вынес приговор жителю Саранска, давшему ложные показания, чтобы защитить друга.

Утром 16 июля 2017 года в Иссе произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-2109 и Chrysler 300M. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы, а виновник ДТП, сидевший за рулем иномарки, скрылся с места происшествия.

При расследовании обстоятельств инцидента друг виновника ДТП - 39-летний житель Саранска - решил обеспечить ему алиби. Он заявил, что в момент аварии тот гостил у него в столице Мордовии.

Защита использовала эту версию, но она была опровергнута. Виновник ДТП был изобличен и приговорен к двум годам ограничения свободы, а показаниям лжесвидетеля дана соответствующая оценка. В отношении него было инициировано уголовное дело.

Саранец не признал свою вину, однако суд вынес ему приговор за дачу заведомо ложных показаний - 1 год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Не согласившись с выводами о виновности подзащитного, его адвокат подал апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения, а приговор Иссинского районного суда Пензенской области - без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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