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Криминал | В Мокшанском районе две легковушки столкнулись с КамАЗом

22.02.2019|16:59
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В четверг, 21 февраля, в Мокшанском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и большегруза.

По предварительным данным, в 10:50 на 370-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Hyundai Getz под управлением 40-летнего мужчины, «Лада-Калина» с 31-летним водителем и КамАЗ, за рулем которого был 29-летний шофер.

«В результате происшествия водители обеих легковушек, а также 12-летний мальчик, находившийся в салоне Hyundai Getz, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в этот же день в Городищенском районе автомобиль «Ока» с 63-летним шофером столкнулся с полуприцепом Volvo, которым управлял мужчина 53 лет. Водитель «Оки» от полученных травм скончался на месте.

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Гость|22.02.2019 18:19|

вчерашний Камаз всё-таки зверюга, не то что нынешний

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