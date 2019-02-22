22.02.2019 | 16:59

В четверг, 21 февраля, в Мокшанском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и большегруза.

По предварительным данным, в 10:50 на 370-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Hyundai Getz под управлением 40-летнего мужчины, «Лада-Калина» с 31-летним водителем и КамАЗ, за рулем которого был 29-летний шофер.

«В результате происшествия водители обеих легковушек, а также 12-летний мальчик, находившийся в салоне Hyundai Getz, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в этот же день в Городищенском районе автомобиль «Ока» с 63-летним шофером столкнулся с полуприцепом Volvo, которым управлял мужчина 53 лет. Водитель «Оки» от полученных травм скончался на месте.