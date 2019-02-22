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Криминал | Девушка-подросток и ее старший друг подозреваются в краже одежды в Пензе

22.02.2019|09:46
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В торговом центре, расположенном на улице Московской в Пензе, произошла кража. Из магазина спортивных товаров злоумышленники похитили женские брюки и джемпер.

Представитель торговой организации обратился в полицию. Раскрыть преступление стражам порядка помогли записи видеокамер, установленных в торговом зале. После их просмотра были установлены подозреваемые в краже.

Ими оказались 20-летний житель Тамалы и несовершеннолетняя девушка из Вадинска. Они признались в том, что украли одежду.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области

Сотрудники полиции предостерегают жителей региона от совершения необдуманных поступков. «Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупреждают они.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|22.02.2019 09:57|

Что ещё,кроме краж,может связывать несовершеннолетнюю и 20 летнего мужчину?

Гость|22.02.2019 10:42|

В СИЗО обоих,они же не депутаты,20 лямов не украли,значит только в СИЗО.

Имя: Гость
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