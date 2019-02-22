22.02.2019 | 09:46

В торговом центре, расположенном на улице Московской в Пензе, произошла кража. Из магазина спортивных товаров злоумышленники похитили женские брюки и джемпер.

Представитель торговой организации обратился в полицию. Раскрыть преступление стражам порядка помогли записи видеокамер, установленных в торговом зале. После их просмотра были установлены подозреваемые в краже.

Ими оказались 20-летний житель Тамалы и несовершеннолетняя девушка из Вадинска. Они признались в том, что украли одежду.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области

Сотрудники полиции предостерегают жителей региона от совершения необдуманных поступков. «Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предупреждают они.