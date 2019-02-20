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Криминал | Зареченец украл у пенсионера три банки кильки и бутылку масла

20.02.2019|13:11
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34-летний житель Заречного подозревается в краже еды у пенсионера.

Жертва преступления - 67-летний мужчина - пригласил молодого приятеля к себе, чтобы выпить. Когда застолье подошло к концу и тот ушел, зареченец обнаружил пропажу денег (3 300 рублей) и продуктов.

«3 банки консервированной рисовой каши, 3 банки кильки в томатном соусе, 1 бутылку подсолнечного масла, 2 упаковки макаронных изделий и упаковка сахара», - указал перечень пропавшего портал «Город-Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

По факту кражи проводится проверка.

Источник — gorodz.info
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