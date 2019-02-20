20.02.2019 | 15:31

Ревность привела 38-летнего жителя Пензы на скамью подсудимых. Он признан виновным в клевете. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд.

В июле прошлого года пензенец заподозрил, что его супруга проявляет повышенный интерес к своему 39-летнему начальнику. Тогда он со своего рабочего компьютера написал в соцсети «ВКонтакте» пост о том, что руководитель жены болен ВИЧ-инфекцией, и прикрепил его фотографию.

«При рассмотрении уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание - 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда жителям области приходится нести ответственность за распространяемые ложные сведения.

Так, в Иссинском районе работница почты подала в суд на жительницу села Николаевка, которая сплетничала о ней и даже обвинила в убийстве своего сына. Истица запрашивала компенсацию морального вреда в размере 50 000, однако суд определил сумму лишь в 1 200 рублей.