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Криминал | В Пензе вынесен приговор клеветнику, оболгавшему начальника жены

20.02.2019|15:31
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Ревность привела 38-летнего жителя Пензы на скамью подсудимых. Он признан виновным в клевете. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд.

В июле прошлого года пензенец заподозрил, что его супруга проявляет повышенный интерес к своему 39-летнему начальнику. Тогда он со своего рабочего компьютера написал в соцсети «ВКонтакте» пост о том, что руководитель жены болен ВИЧ-инфекцией, и прикрепил его фотографию.

«При рассмотрении уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание - 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда жителям области приходится нести ответственность за распространяемые ложные сведения.

Так, в Иссинском районе работница почты подала в суд на жительницу села Николаевка, которая сплетничала о ней и даже обвинила в убийстве своего сына. Истица запрашивала компенсацию морального вреда в размере 50 000, однако суд определил сумму лишь в 1 200 рублей.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|20.02.2019 16:04|

200 часов есть у начальника на выполнение задуманного!удачи тебе начальник

Гость|20.02.2019 16:10|

А анализы все участники смешного треугольника сдали?

Гость|20.02.2019 16:14|

Гость писал(a):

А анализы все участники смешного треугольника сдали?
Думаешь у кого то на полшестого?

Гость|20.02.2019 16:31|

Это типа сказал что у него вич а когда конец проверили оказалось хламидий разве это будет клевета

Гость|20.02.2019 16:44|

Обратилась бы к врачу, Ничего Я не хочу...

Гость|20.02.2019 16:47|

Бред в стране назревает ситуация репрессий они фигней занимаются

Имя: Гость
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