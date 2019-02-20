20.02.2019 | 17:04

Во вторник, 19 февраля, сотрудниками Следственного управления СК России по Пензенской области и регионального управления ФСБ задержан главный инженер предприятия, входящего в структуру государственной корпорации «Ростех». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре 2017 года пензенское предприятие заключило контракт на реконструкцию корпуса предприятия с ООО «Саргорстрой», директором которого был депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский. Сумма контракта составила более 255 млн рублей.

С октября по декабрь того же года материалы и оборудование частично не были поставлены, но более 19 млн рублей за них поступило на счет «Саргорстроя». Алексей Полянский похитил эти деньги.

14 февраля 2019 года саратовский депутат был задержан и доставлен в Пензу, в его доме прошли обыски. Суд не заключил его под стражу, а избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Сейчас следователи отрабатывают причастность к хищению денег иных лиц, в том числе работников госпредприятия. Задержанный главный инженер являлся одновременно председателем рабочей комиссии, осуществлявшей строительный контроль при реконструкции корпуса.

«В его жилище, у родственников и на работе проведены обыски. Изъяты документы, касающиеся исполнения государственного контракта. Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.