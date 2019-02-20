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Криминал | В Каменке директора фирмы обвиняют в получении денег за выдачу справок

20.02.2019|11:55
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34-летнего пензенца, руководящего организацией в Каменке, обвиняют в незаконном получении денег.

Доследственная проверка установила, что 15 февраля он, будучи генеральным директор фирмы, которая занимается бухгалтерским учетом и аудитом, подготовкой финансовых счетов, предоставлением услуг, связанных с управлением предприятиями, в магазине в Каменке взял у мужчины 15 тысяч рублей.

За эту сумму руководитель согласился сделать для него две справки 2-НДФЛ о доходах физического лица за 2018 и 2019 год и внести в трудовую книжку запись о том, что мужчина работает водителем в его фирме (хотя это не соответствовало действительности).

По факту коммерческого подкупа возбудили уголовное дело.

«Его расследование находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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