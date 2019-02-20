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Криминал | В Бессоновском районе двое мужчин похитили вещи своего знакомого

20.02.2019|18:11
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Ноутбук, музыкальная колонка и USB-модем пропали из дома жителя Бессоновского района после того, как он весело провел время в компании двух знакомых мужчин. Имущество исчезало на глазах хозяина жилья.

«Там было два литра самогона, опьянели резко. Мой товарищ взял музыкальную колонку, сунул в карман. Хозяин просил эту колонку назад вернуть, а мой товарищ говорит: «У меня никакой колонки нет», - рассказал подозреваемый.

Возник конфликт, переросший в драку.

«Мой товарищ спросил, где ноутбук. Знакомого мать сказала, где ноутбук лежит, я взял и отдал своему товарищу. И потом мы разошлись, ушли домой», - добавил мужчина.

Ограбленный мужчина не захотел мириться с потерей имущества и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

«Полицейские установили лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое жителей Бессоновского района, 1979 и 1997 годов рождения. Подозреваемые признались в совершении преступления и в содеянном раскаялись. Похищенные вещи полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия в доме по месту проживания одного из подозреваемых», - сообщил следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Андрей Рузанов.

Возбуждено уголовное дело. Похитители чужого имущества могут лишиться свободы на срок до семи лет. Пока они находятся под подпиской о невыезде.

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Гость|20.02.2019 19:00|

7 лет пройдут быстро,может по УДО через 5 лет отпустят. На хрена вам ноут нужен?

Имя: Гость
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