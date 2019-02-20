Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 фев 2019|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  74.68  |  $  65.86
 

Криминал | Двоих зареченцев осудили за серию краж дисков с зимними шинами

20.02.2019|15:05
Печать

В Заречном двух местных жителей осудили за хищение литых автомобильных дисков с зимними шинами.

В сентябре 2018 года мужчины перелезли через бетонный забор ООО «Стройкомплект», через окно забрались в ангар, потом перенесли шины и диски в свою машину и скрылись, причинив предприятию ущерб на 62 тысячи 204 рубля.

В октябре злоумышленники забрались в гараж кооператива № 2 и украли четыре колеса на общую сумму 17 тысяч 904 рубля.

Через несколько дней они аналогичным образом похитили из погребов ПК «Звезда» диски с зимними шинами на 63 тысячи 845 рублей.

Потом зареченцы наведались еще в три гаражных кооператива (№ 4, 6 и 7) и совершили аналогичные кражи. Один из них, ранее судимый, решил, что несправедливо оставлять без внимания также ГК-1, и поорудовал там.

В итоге ранее судимого жителя закрытого города признали виновным в восьми преступлениях, ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев 5 дней колонии-поселения.

Второму зареченцу за шесть злодеяний дали 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком на три года.

«19 февраля 2019 года приговор вступил в законную силу», - сообщили в Зареченском городском суде.

0
0
0
0
 
Гость|20.02.2019 15:43|

Ребятишки недотянули до прорыва ! А так уверенно шли, как сыр в масле катались ...

Гость|20.02.2019 15:57|

Зареченские скоты

Гость|20.02.2019 16:14|

А где сегодня Шемышейка в кримновостях? Обычно в паре.

Гость|20.02.2019 16:35|

Пацаны к успеху шли

Гость|20.02.2019 16:50|

Гость писал(a):

Пацаны к успеху шли
не фартануло

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!