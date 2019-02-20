20.02.2019 | 15:05

В Заречном двух местных жителей осудили за хищение литых автомобильных дисков с зимними шинами.

В сентябре 2018 года мужчины перелезли через бетонный забор ООО «Стройкомплект», через окно забрались в ангар, потом перенесли шины и диски в свою машину и скрылись, причинив предприятию ущерб на 62 тысячи 204 рубля.

В октябре злоумышленники забрались в гараж кооператива № 2 и украли четыре колеса на общую сумму 17 тысяч 904 рубля.

Через несколько дней они аналогичным образом похитили из погребов ПК «Звезда» диски с зимними шинами на 63 тысячи 845 рублей.

Потом зареченцы наведались еще в три гаражных кооператива (№ 4, 6 и 7) и совершили аналогичные кражи. Один из них, ранее судимый, решил, что несправедливо оставлять без внимания также ГК-1, и поорудовал там.

В итоге ранее судимого жителя закрытого города признали виновным в восьми преступлениях, ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев 5 дней колонии-поселения.

Второму зареченцу за шесть злодеяний дали 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком на три года.

«19 февраля 2019 года приговор вступил в законную силу», - сообщили в Зареченском городском суде.