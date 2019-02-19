В Пензенской области вновь зафиксированы случаи, когда аферисты действуют от имени сотрудников правоохранительных органов.
В воскресенье, 17 февраля, в одну из пензенских пиццерий поступил заказ на доставку пиццы в одно из отделений полиции. «Заказчик» попросил разносчика продукции по дороге купить конфеты, спиртное и перечислить 3 000 рублей на банковский счет, пообещав возместить затраты.
Прибыв на место, молодой человек не нашел «заказчика» и обратился с заявлением в полицию.
Чуть позже в другой пиццерии был сделан заказ на три пиццы с доставкой в прокуратуру Пензенской области. «Заказчик» так же попросил разносчика купить конфеты и перечислить на счет 3 300 рублей. Звонок поступил с того же номера телефона, что и раньше.
Разносчик прождал у здания прокуратуры более 40 минут. За пиццей никто не явился, а «заказчик» перестал отвечать на звонки.
В настоящее время по данным фактам проводится проверка.
«Еще раз обращаем внимание жителей нашего региона на то, что работники прокуратуры ни с какими просьбами о перечислении денежных средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут.
Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами от имени работника прокуратуры, знайте, что в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия», - предупредила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
О подобных просьбах, не выполняя их, следует срочно сообщать в ближайший отдел полиции или дежурную часть УМВД России по Пензенской области.
У нас так разносчики пиццы боятся прокуратуры? С чего вдруг бежать и перечислять им деньги? Куда смотрит хозяин пиццерии?