18.02.2019 | 14:27

В отношении 32-летнего пензенца завели уголовное дело по факту нанесения побоев 61-летней матери. Родственники жили вместе на улице Чапаева.

По данным следствия, вечером 7 февраля мужчина стал просить у пенсионерки деньги на выпивку, но та отказала, и сын несколько раз ударил ее кулаком по разным частям тела.

«Женщина была вынуждена вызвать сотрудников полиции. Ранее злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за нанесение матери побоев», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Теперь мужчине грозит штраф на сумму до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.