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Криминал | В Пензе пенсионерка не вытерпела побоев и заявила на сына

18.02.2019|14:27
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В отношении 32-летнего пензенца завели уголовное дело по факту нанесения побоев 61-летней матери. Родственники жили вместе на улице Чапаева.

По данным следствия, вечером 7 февраля мужчина стал просить у пенсионерки деньги на выпивку, но та отказала, и сын несколько раз ударил ее кулаком по разным частям тела.

«Женщина была вынуждена вызвать сотрудников полиции. Ранее злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за нанесение матери побоев», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Теперь мужчине грозит штраф на сумму до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

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Гость|18.02.2019 14:43|

penzainform.ru писал(a):

Теперь мужчине грозит штраф на сумму до 40 тысяч рублей

Мама заплатит, пенсия ведь у неё, сынок теперь до гроба будет сока пить. Интересно кого оштрафовали?

Гость|18.02.2019 14:47|

ууууу ... ... развелось стукачей...

Гость|18.02.2019 15:02|

Снять побои,сотрясение мозга и на зону ушлёпка.

Гость|18.02.2019 15:16|

Гость писал(a):

Снять побои,сотрясение мозга и на зону ушлёпка.
Согласен ! Годика на три данную мразь на профилактику анальную.

Гость|18.02.2019 15:19|

В психушку дармоеда. У животных немногие поедают своих близких, а это получается хуже животного ?

Гость|18.02.2019 15:35|

Названы регионы с самым высоким качеством жизни в России: Москва и Петербург в лидерах

Оценка экспертами проводилась по 70 различным параметрам

Гость|18.02.2019 15:36|

Ну да, штраф мамка заплатит, а сволочь-сын в след.раз просто ее добьет

Гость|18.02.2019 15:38|

При Союзе его с радостью приняли бы в ЛТП,сейчас мать живя с таким ушлепком,забудет про сон,в ожидании какой еще фортель выкинет.

Гость|18.02.2019 15:43|

Вот сволочь!!!Мать его вырастила,а он на нее руку поднял!На зону - там его место.А маме очень сочувствую.Работала в детском саду,видела разных родителей.У одного мальчишки родители всё пропивали,он голодным бегал,никому не нужным.Брала его домой не раз,потому что забывали забирать,кормила и отводила к его родителям,так он что не доел,просил им положить в пакетик,жалел их и говорил,что любит.Кстати,отличным человеком вырос.

Гость|18.02.2019 15:44|

Да,сами их балуем,потом страдаем.Здесь только изоляция полная поможет...

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