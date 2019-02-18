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Криминал | Кровь на улице Суворова: пензенца пырнули ножом во время драки

18.02.2019|10:54
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В понедельник, 18 февраля, в соцсетях появилась информация о загадочном событии на улице Суворова, случившемся в субботу ночью. Пензенцев испугало большое количество крови.

«Вы не знаете, что вчера было примерно в 21:00 - 00:00 по мск. Около аптеки (Рембыттехника)? Была скорая, увозила кого-то с сиренами. А после полицейские искали что-то в этом районе, в итоге кровь наутро... И никаких новостей, что было и прочее, что умалчивают?» - такой пост был опубликован в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте».

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в региональное управление МВД России.

«В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о том, что возле здания по улице Суворова совершено преступление. Информацию об этом сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили после того, как услышали крики о помощи и подъехали к месту происшествия», - уточнили в ведомстве.

Находившаяся там женщина рассказала, что ее 27-летний муж поссорился с незнакомцем в баре и они подрались. Во время конфликта оппонент достал нож и ударил им мужчину. Потерпевшего госпитализировали.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Им оказался 38-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Предполагаемое орудие преступления – нож – было изъято с места происшествия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|18.02.2019 12:00|

Плебеи

Гость|18.02.2019 12:03|

Эх опять поди дзджджэнщинэ спровоцировало?

Гость|18.02.2019 12:04|

Патриции, после завершения мысли, как правило, точку ставят.

Гость|18.02.2019 12:07|

Поздравляю 90 годы вернулись.

Гость|18.02.2019 12:09|

В 90е такого не было.На словах рамсили,выгоду жали.А вот до 90х сплошь и рядом.

Гость|18.02.2019 12:13|

Ну наконец- то разъяснили. Полгорода покоя не знало. .

Имя: Гость
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