18.02.2019 | 10:54

В понедельник, 18 февраля, в соцсетях появилась информация о загадочном событии на улице Суворова, случившемся в субботу ночью. Пензенцев испугало большое количество крови.

«Вы не знаете, что вчера было примерно в 21:00 - 00:00 по мск. Около аптеки (Рембыттехника)? Была скорая, увозила кого-то с сиренами. А после полицейские искали что-то в этом районе, в итоге кровь наутро... И никаких новостей, что было и прочее, что умалчивают?» - такой пост был опубликован в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте».

ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в региональное управление МВД России.

«В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о том, что возле здания по улице Суворова совершено преступление. Информацию об этом сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили после того, как услышали крики о помощи и подъехали к месту происшествия», - уточнили в ведомстве.

Находившаяся там женщина рассказала, что ее 27-летний муж поссорился с незнакомцем в баре и они подрались. Во время конфликта оппонент достал нож и ударил им мужчину. Потерпевшего госпитализировали.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Им оказался 38-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Предполагаемое орудие преступления – нож – было изъято с места происшествия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.