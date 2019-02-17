17.02.2019 | 15:30

Хотел избежать ответственности, а в результате рискует попасть за решетку на долгое время. Житель Бессоновки 1974 года рождения заявил в полицию об угоне. Мужчина сообщил, что его автомобиль марки ВАЗ-2104 пропал прямо из-под окон дома, где он живет.

«Вскоре транспортное средство было обнаружено на одной из улиц села Бессоновка. Полицейские сообщили заявителю о том, что его автомашина найдена», - рассказала следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Однако были обнаружены и доказательства того, что машину никто у хозяина не угонял. Он сымитировал преступление.

«С его слов, он испугался ответственности, к которой его могут привлечь за совершение двух ДТП на своем автомобиле, после чего он оставил транспортное средство на улице и пошел домой, откуда и вызвал сотрудников полиции», - добавила Татьяна Ступина.

За ложное сообщение о преступлении гражданину грозит до двух лет лишения свободы.