16.02.2019 | 10:35

Жительница Кузнецкого района, решившая приобрести телят для своего хозяйства, лишилась крупной суммы.

43-летняя сельчанка увидела объявление о продаже молодняка на известном сайте и позвонила по указанному телефону. Собеседник сказал, что находится в Москве, но его работник вполне может показать животных. Он назначил место и время встречи и попросил в случае заключения сделки перечислить деньги на банковскую карту.

На следующий день женщина встретилась с «рабочим», и они вместе отправились на ферму. Покупательница выбрала семь телят и хотела тут же за них расплатиться, но ее спутник настоял на том, чтобы она перечислила деньги на карту.

Сельчанка отправилась в банк и перечислила по указанным реквизитам 157 тысяч рублей. Когда же она поехала забирать телят, то оказалось, что они принадлежат совсем другому хозяину, который никаких денег не получал.

Обманутая гражданка обратилась в полицию. Оказалось, что она знала о подобных способах обмана, но мошенники сумели убедить ее в искренности своих намерений.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции рекомендуют проявлять осторожность при совершении подобных сделок и помнить, что при переводе денег на банковскую карту, выданную на имя частного лица, вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.