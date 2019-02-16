Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 фев 2019|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.92oC
+0.92oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Криминал | Мошенник продал жительнице Кузнецкого района чужих телят

16.02.2019|10:35
Печать

Жительница Кузнецкого района, решившая приобрести телят для своего хозяйства, лишилась крупной суммы.

43-летняя сельчанка увидела объявление о продаже молодняка на известном сайте и позвонила по указанному телефону. Собеседник сказал, что находится в Москве, но его работник вполне может показать животных. Он назначил место и время встречи и попросил в случае заключения сделки перечислить деньги на банковскую карту.

На следующий день женщина встретилась с «рабочим», и они вместе отправились на ферму. Покупательница выбрала семь телят и хотела тут же за них расплатиться, но ее спутник настоял на том, чтобы она перечислила деньги на карту.

Сельчанка отправилась в банк и перечислила по указанным реквизитам 157 тысяч рублей. Когда же она поехала забирать телят, то оказалось, что они принадлежат совсем другому хозяину, который никаких денег не получал.

Обманутая гражданка обратилась в полицию. Оказалось, что она знала о подобных способах обмана, но мошенники сумели убедить ее в искренности своих намерений.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции рекомендуют проявлять осторожность при совершении подобных сделок и помнить, что при переводе денег на банковскую карту, выданную на имя частного лица, вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара.

Источник — фото: Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|16.02.2019 11:19|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!