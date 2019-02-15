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Криминал | В Пензе сбытчик фальшивых денег просил расплатиться ими своих друзей

15.02.2019|12:02
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21-летнему уроженцу села Рамзай Мокшанского района не удалось добиться смягчения наказания, к которому его приговорил районный суд за хранение и сбыт фальшивых денег.

24 января 2018 года молодой человек приобрел семь поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей, похожих на подлинные купюры.

С того дня и до 15 июня он тратил фальшивые деньги в магазинах, оплачивал ими пиццу и другие продукты, которые заказывал на разные адреса. Иногда он давал подделки ничего не подозревавшим знакомым, которые расплачивались ими и возвращали сдачу.

Суд учел, что молодой человек не был судим, имеет маленького ребенка, полностью признал вину и раскаялся. Также было принято во внимание состояние здоровья подсудимого и его родственников.

В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Виновного в преступлении взяли под стражу в зале суда.

«Не согласившись с назначенным наказанием, защитник осужденного подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 13 февраля 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|15.02.2019 12:49|

Люди неужели Вы на развод разводитесь, когда научитесь !! Государство учит учит у этих опять два. Говорят, если ведутся значит денег хватает и есть, что вытащить.

Имя: Гость
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