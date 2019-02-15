15.02.2019 | 14:54

Сумму, за которую можно купить однокомнатную квартиру, перевел аферистам 59-летний житель Пензы, находящийся на пенсии.

Приманкой, которую использовали мошенники, в очередной раз стала мифическая компенсация за когда-то купленные мужчиной биологически активные добавки.

В конце декабря пензенцу позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником Следственного комитета, и сообщила о грядущей выплате. Однако, прежде чем покупатель БАДов получит причитающиеся ему деньги, он должен оплатить госпошлину за подачу искового заявления и страховку, а также нанять адвоката.

«Следователь» даже назвала имя защитника, и тот вскоре позвонил сам. Заверив, что лично будет вести дело, он потребовал оплатить медицинскую экспертизу БАДов. Лжезащитник пообещал, что следующим на связь с пенсионером выйдет «глава Центробанка».

Тот действительно позвонил и сказал, что нужно заплатить за вывод денежных средств из федерального казначейства, а также оплатить золотую банковскую карту и ее активацию.

«В течение четырех недель мужчина через терминалы экспресс-оплаты и офис банка перечислил на имя незнакомых ему граждан деньги в общей сумме 1 млн 403 тыс. рублей. Впоследствии он пояснил полицейским, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Обещание компенсации за якобы некачественные биологически активные препараты и медицинские приборы становится искушением для многих жертв преступлений. Так, под этим предлогом аферисты выманили у 62-летней жительницы Заречного 380 600 рублей.