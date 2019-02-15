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Криминал | Пензенец в ожидании компенсации за БАДы лишился 1 млн 400 тыс. рублей

15.02.2019|14:54
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Сумму, за которую можно купить однокомнатную квартиру, перевел аферистам 59-летний житель Пензы, находящийся на пенсии.

Приманкой, которую использовали мошенники, в очередной раз стала мифическая компенсация за когда-то купленные мужчиной биологически активные добавки.

В конце декабря пензенцу позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником Следственного комитета, и сообщила о грядущей выплате. Однако, прежде чем покупатель БАДов получит причитающиеся ему деньги, он должен оплатить госпошлину за подачу искового заявления и страховку, а также нанять адвоката.

«Следователь» даже назвала имя защитника, и тот вскоре позвонил сам. Заверив, что лично будет вести дело, он потребовал оплатить медицинскую экспертизу БАДов. Лжезащитник пообещал, что следующим на связь с пенсионером выйдет «глава Центробанка».

Тот действительно позвонил и сказал, что нужно заплатить за вывод денежных средств из федерального казначейства, а также оплатить золотую банковскую карту и ее активацию.

«В течение четырех недель мужчина через терминалы экспресс-оплаты и офис банка перечислил на имя незнакомых ему граждан деньги в общей сумме 1 млн 403 тыс. рублей. Впоследствии он пояснил полицейским, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Обещание компенсации за якобы некачественные биологически активные препараты и медицинские приборы становится искушением для многих жертв преступлений. Так, под этим предлогом аферисты выманили у 62-летней жительницы Заречного 380 600 рублей.

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Гость|15.02.2019 15:13|

ДА С ТАКИМ НАРОДОМ СКОРО ВСЕ БУДЕМ ЛОХАМИ.

Гость|15.02.2019 15:14|

УМНИЦА ПОБОЛЬШЕ, ТАКИХ ТВОИ ДЕНЬГИ УЖЕ ОСВОЕНЫ НА ЗОНЕ ДУРИМАР.

Гость|15.02.2019 15:15|

Как пришли так и ушли?

Гость|15.02.2019 15:18|

Молодцы! Правильно развели дурака.

Гость|15.02.2019 15:20|

Ему бы ещё за щеку до кучи ЩЕРЩАВЕНЬКОГО.

Гость|15.02.2019 15:20|

С деньгами нужно растоваться легко без стонов

Имя: Гость
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