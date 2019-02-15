15.02.2019 | 17:12

55-летний житель Малой Сердобы понесет наказание за уклонение от уплаты алиментов.

Мужчина с 2011 года должен был ежемесячно отдавать на содержание дочери 2001 года рождения сумму в размере половины минимального размера оплаты труда. Однако с мая 2015 года денег от него ребенок не получал: несмотря на отсутствие уважительных причин, сельчанин не работал.

В августе 2018 года мировой суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Но и после этого отец платить алименты не начал. В итоге к концу ноября он задолжал дочери 421 300 рублей 79 копеек.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к семи месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.

«Приговор вступил в законную силу 15 февраля 2019 года», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.