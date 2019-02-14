14.02.2019 | 12:37

В четверг, 14 февраля, в торговом центре на улице Новотерновской задержали пензенца, вернувшегося на место преступления.

Утром в полицию поступил сигнал из магазина: сотрудники охраны заметили мужчину, которого заподозрили в совершенной неделю назад краже. Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

На место выехали росгвардейцы. Они задержали 57-летнего пензенца, добычей которого неделю назад стал школьный рюкзак, оставленный в камере хранения.

«Мужчина не стал отрицать своей вины и признался, что похищенная школьная сумка со всем содержимым находится у него дома», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.