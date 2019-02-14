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Криминал | В Терновке задержали 57-летнего пензенца, обокравшего школьника

14.02.2019|12:37
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В четверг, 14 февраля, в торговом центре на улице Новотерновской задержали пензенца, вернувшегося на место преступления.

Утром в полицию поступил сигнал из магазина: сотрудники охраны заметили мужчину, которого заподозрили в совершенной неделю назад краже. Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

На место выехали росгвардейцы. Они задержали 57-летнего пензенца, добычей которого неделю назад стал школьный рюкзак, оставленный в камере хранения.

«Мужчина не стал отрицать своей вины и признался, что похищенная школьная сумка со всем содержимым находится у него дома», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|14.02.2019 12:48|

Тяга к знаниям!

Гость|14.02.2019 12:54|

Какие грустные новости.

Гость|14.02.2019 12:59|

как ильич говорил-учиться учиться и учиться

Гость|14.02.2019 14:28|

Какой-то извращенец!!! Школьный рюкзак!!! Вернулся на место преступления!!! Это извращенец!!!

Имя: Гость
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