14.02.2019 | 15:25

Заплатить серьезный штраф, отправиться на исправительные работы или лишиться свободы на срок до одного года может жительница дома № 39 на улице Пограничной за то, что оставила своих маленьких детей в опасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. 8 февраля в квартире матери двоих малышей случился пожар. В помещении находились девочка 2014-го и мальчик 2016 года рождения. Взрослые на тот момент отсутствовали уже несколько часов.

«Прибывшие пожарные при обследовании помещения квартиры в сильно задымленной комнате обнаружили детей. Следует отметить, что, учитывая их малолетний возраст, самостоятельно справиться с возгоранием и выйти из квартиры они не могли», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Эта женщина постоянно оставляет детей и уходит», - рассказала местная жительница.

Мальчика и девочку сразу госпитализировали в областную детскую больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако некоторые соседи переживают за будущее этих малышей.

«Они в окошечко встанут и смотрят, всегда нагишом. А летом болото здесь бывает всегда, и по этому болоту они лазают тоже нагишом», - отметила жительница соседнего дома Лидия Кострицына.

«Следователем в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин возгорания и нахождения детей в квартире без присмотра взрослых. Кроме того, будут исследованы условия их жизни и воспитания в данной семье», - добавила Татьяна Махницкая.

По словам соседей, у нерадивой матери, которой около 40 лет, есть еще двое детей, старших, только они постоянно живут с бабушкой.