14.02.2019 | 16:54

40-летний житель Пензы подозревается в применении насилия к полицейскому. Инцидент, по данным следствия, произошел ночь с 8 на 9 февраля.

Стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, совершившего административное нарушение, и доставили в отдел полиции № 2. Гражданин начал вести себя вызывающе, и один из полицейских потребовал, чтобы тот угомонился.

В ответ злоумышленник проявил агрессию - ударил правоохранителя рукой по лицу. Вред, причиненный здоровью полицейского, расценивается как легкий.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее аналогичное преступление совершил житель Мокшана. 30-летний мужчина, задержанный в пьяном виде за рулем автомобиля, ударил головой в лицо сотрудника ДПС и рассек ему надбровную дугу.