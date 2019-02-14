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Криминал | В Пензе пьяный агрессор напал на сотрудника полиции

14.02.2019|16:54
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40-летний житель Пензы подозревается в применении насилия к полицейскому. Инцидент, по данным следствия, произошел ночь с 8 на 9 февраля.

Стражи порядка задержали нетрезвого мужчину, совершившего административное нарушение, и доставили в отдел полиции № 2. Гражданин начал вести себя вызывающе, и один из полицейских потребовал, чтобы тот угомонился.

В ответ злоумышленник проявил агрессию - ударил правоохранителя рукой по лицу. Вред, причиненный здоровью полицейского, расценивается как легкий.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее аналогичное преступление совершил житель Мокшана. 30-летний мужчина, задержанный в пьяном виде за рулем автомобиля, ударил головой в лицо сотрудника ДПС и рассек ему надбровную дугу.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|14.02.2019 17:27|

буртассио агрессиво

Гость|14.02.2019 17:31|

Так теперь"лёгкие палки" достаются?

Взбесила не справедливость!

Имя: Гость
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