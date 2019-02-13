13.02.2019 | 16:03

62-летняя жительница Заречного стала очередной жертвой мошенников, использующих схему под названием «Вам положена компенсация за некачественный медицинский прибор».

Два года назад пенсионерка услышала по радио рекламу аппарата «Антигипертоник» и купила его. А 18 января 2019-го на ее мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился следователем прокуратуры Москвы и рассказал, что задержана преступная группа, которая продавала некачественный товар.

Разговор завершился обещанием выплаты зареченке 200 тысяч рублей в качестве компенсации. «Следователь прокуратуры» посулил прислать ей сертификат, но сначала потребовал перечислить 13% налога от названной суммы. При этом он предупредил: если в банке спросят, кому она переводит такие большие средства, следует ответить, что это деньги для родственника.

«С 31 января по 4 февраля мошенники неоднократно ей звонили и, ссылаясь то на технические проблемы, то на оплошность бухгалтера, просили перечислить еще больше денег. В итоге женщина перевела мошенникам в общей сложности 380 600 рублей - все, что у нее было», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела Заречного Галину Баранкину.

Но и этим дело не завершилось: пенсионерке позвонил очередной вымогатель, отрекомендовавшийся старшим следователем главного управления Москвы, и рассказал, что история с компенсацией и переводом денег - дело рук мошенников. В завершение разговора собеседник попросил выслать доказательства: сертификат и все чеки, которые остались после перевода средств.

Только после этого зареченка поняла, что аферисты водят ее за нос, и 6 февраля обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.