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Криминал | В надежде получить 200 000 зареченка перевела «следователю» 380 600 рублей

13.02.2019|16:03
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62-летняя жительница Заречного стала очередной жертвой мошенников, использующих схему под названием «Вам положена компенсация за некачественный медицинский прибор».

Два года назад пенсионерка услышала по радио рекламу аппарата «Антигипертоник» и купила его. А 18 января 2019-го на ее мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился следователем прокуратуры Москвы и рассказал, что задержана преступная группа, которая продавала некачественный товар.

Разговор завершился обещанием выплаты зареченке 200 тысяч рублей в качестве компенсации. «Следователь прокуратуры» посулил прислать ей сертификат, но сначала потребовал перечислить 13% налога от названной суммы. При этом он предупредил: если в банке спросят, кому она переводит такие большие средства, следует ответить, что это деньги для родственника.

«С 31 января по 4 февраля мошенники неоднократно ей звонили и, ссылаясь то на технические проблемы, то на оплошность бухгалтера, просили перечислить еще больше денег. В итоге женщина перевела мошенникам в общей сложности 380 600 рублей - все, что у нее было», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела Заречного Галину Баранкину.

Но и этим дело не завершилось: пенсионерке позвонил очередной вымогатель, отрекомендовавшийся старшим следователем главного управления Москвы, и рассказал, что история с компенсацией и переводом денег - дело рук мошенников. В завершение разговора собеседник попросил выслать доказательства: сертификат и все чеки, которые остались после перевода средств.

Только после этого зареченка поняла, что аферисты водят ее за нос, и 6 февраля обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Источник — gorodz.info
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Гость|13.02.2019 16:37|

Заречный - город лохов?

Гость|13.02.2019 16:39|

Ммммдааа...взрослая, вроде, тётя...

Гость|13.02.2019 16:44|

Буртаски всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Гость|13.02.2019 17:01|

Когда же все таки МВД всерьёз возьмется за такого рода мошенников?! Или так и будут бесконечно безнаказанно грабить людей?! Перевели всех на безнал,а как обезопасить людей от мошенников,об этом не хотят позаботиться. Главное банкиры довольны.

Гость|13.02.2019 17:03|

Дурак и деньги должны расстаться

Гость|13.02.2019 17:46|

Молодцы мошенники, ай молодцы

Гость|13.02.2019 17:51|

ну, были деньги, захотелось больше.. не одна такая..Гость писал(a):

Буртаски всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.
А буртасы-то еще и не заработают столько... нудные, нытики...

Имя: Гость
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