13.02.2019 | 16:42

34-летний житель рабочего поселка Колышлей, пренебрегавший трезвостью за рулем, поплатился за это свободой. Об этом рассказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Мужчина уже имел судимость за пьяную езду, однако продолжал нарушать закон. Так начался для него и новый, 2019 год.

Утром 1 января пьяный колышлеец ехал на своей «десятке» по трассе Пенза - Сердобск, но до места назначения своевременно не добрался: на 54-м километре его остановили сотрудники ДПС.

Стражи порядка измерили пары этанола в воздухе, который выдохнул водитель. Результат оказался 1,66 мг/л. Такой результат наблюдается при тяжелом опьянении.

По приговору суда колышлеец на шесть месяцев отправится в колонию-поселение. Кроме того, он на три года лишен права управлять транспортом.

Приговор в законную силу не вступил.