09.02.2019 | 14:04

34-летняя жительница станции Леонидовка Пензенского района лишилась сбережений после того, как в ее доме побывали гости.

Обнаружив пропажу 8 700 рублей, женщина обратилась в полицию. Она призналась, что пригласила в свое жилище незнакомых людей и вместе с ними устроила застолье с алкоголем.

Стражи порядка провели обход домов в Леонидовке и нашли подозреваемого. Им оказался местный житель, который признался в краже денег. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подобный инцидент произошел в Колышлее. 44-летняя хозяйка комнаты в общежитии пригласила за стол практически незнакомых людей и заснула раньше, чем гости разошлись. После пробуждения она обнаружила пропажу из ушей золотых сережек. Полицейские установили, что к их исчезновению причастен сосед женщины по общежитию.

«Не пускайте в свой дом незнакомцев! Случаи хищения имущества и денежных средств после совместного распития спиртного происходят регулярно. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: лучший способ защиты - это ваша бдительность и внимательность», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.