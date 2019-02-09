09.02.2019 | 10:14

В пятницу, 8 февраля, Первомайский районный суд города Пензы вынес решение в отношении задержанного на днях адвоката. Он заключен под стражу сроком на два месяца.

«Ему предъявлено обвинение по части 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Представитель областной коллегии адвокатов сотрудничал с руководством финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 5 000 вкладчиков. Граждане отдавали деньги в виде займов фирмам, подконтрольным злоумышленникам. Последние забирали их себе, никуда не вкладывая. Таким образом, за шесть лет они похитили в общей сложности свыше миллиарда рублей.

В свою очередь, адвокат, которому было известно о неоднократных проверках деятельности фирм, пообещал влиять на результаты данных проверок за «вознаграждение, предназначенное правоохранителям». За 10 месяцев он получил 1 млн 200 тыс. рублей.