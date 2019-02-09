09.02.2019 | 12:42

Двое жителей Москвы, одному из которых 26 лет, другому - 48, задержаны по подозрению в кражах алкогольной продукции из магазинов Нижнего Ломова. Заезжие гости оказались ценителями хорошего спиртного - они выбрали дорогой товар.

«Все преступления были совершены в один день. Москвичи проходили в торговый зал и похищали ром, водку, виски. Так, в одном из случаев из магазина на улице Шоссейной они вынесли без оплаты четыре бутылки виски, две бутылки рома и бутылку водки», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчин к аналогичным преступлениям, совершенным в Пензенской области.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предостерегают стражи порядка.