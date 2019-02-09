Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 фев 2019|13:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  74.90  |  $  66.06
 

Криминал | Москвичи вынесли из нижнеломовского магазина самый дорогой алкоголь

09.02.2019|12:42
Печать

Двое жителей Москвы, одному из которых 26 лет, другому - 48, задержаны по подозрению в кражах алкогольной продукции из магазинов Нижнего Ломова. Заезжие гости оказались ценителями хорошего спиртного - они выбрали дорогой товар.

«Все преступления были совершены в один день. Москвичи проходили в торговый зал и похищали ром, водку, виски. Так, в одном из случаев из магазина на улице Шоссейной они вынесли без оплаты четыре бутылки виски, две бутылки рома и бутылку водки», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают причастность мужчин к аналогичным преступлениям, совершенным в Пензенской области.

«Избегайте необдуманных поступков! Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - предостерегают стражи порядка.

Источник — фото: Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!