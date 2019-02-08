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Криминал | В селе Садовка семейный конфликт закончился трагедией

08.02.2019|17:31
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Мужчина показал, как убивал своего родственника. Конфликт с мужем сестры у него начался из-за сообщения, что супруг часто выпивает, скандалит и женщина хочет разводиться. Попытка разобраться в чужих семейных проблемах закончилась трагедией. Все случилось в селе Садовка Городищенского района.

«В момент приезда сотрудников полиции в доме никого не было. Полицейские обследовали территорию домовладения и за сараями в снегу обнаружили тело 40-летнего хозяина жилища с признаками насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и выяснили местонахождение подозреваемого - 29-летнего жителя Городищенского района. Через полтора часа после сообщения об убийстве предполагаемый злоумышленник был задержан», - сообщил заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Мужчина признался в содеянном. Рассказал, что убивать начал в доме, а завершил уже во дворе. О том, что натворил, мужчина сразу по телефону сообщил сестре.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепления доказательной базы», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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