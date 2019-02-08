08.02.2019 | 15:11

Женщина очень торопилась забрать ребенка из школы, а потом домой, ведь там были еще двое малышей без присмотра, поэтому и не заметила, как обронила кредитную карту. К тому же еще и телефон сел.

«Когда я его включила, мне пошли сообщения о списаниях по кредитной карте. Я сначала напугалась, растерялась. В итоге начала искать карту, обнаружила ее пропажу», - рассказала потерпевшая.

Позже полицейские выяснили, что потерянную жительницей Пензы карту нашли двое молодых людей, 1989 и 1991 годов рождения.

«Они увидели, что данная карта снабжена чипом Wi-Fi и обеспечивает возможность оплаты товара без ввода ПИН-кода. Вместо того чтобы принять меры к поиску собственника или держателя данной карты, молодые люди совершили покупки в различных магазинах города Пензы. Они в основном приобрели дорогостоящую алкогольную продукцию, а также сигареты», - сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Кубрин.

Всего молодые люди успели потратить около 9 000 рублей, и теперь удачная, как им еще недавно казалось, находка может привести их за решетку на срок до пяти лет.