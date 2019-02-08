08.02.2019 | 15:26

69-летнюю пензячку будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью старшей сестры, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Три года назад у старшей из родственниц сгорел дом и она перебралась к младшей на улицу Павлушкина. Женщины часто конфликтовали, потому что гостья вела себя по-хозяйски.

Вечером 2 ноября после очередной ссоры старшая сестра решила выйти на улицу, младшая попыталась ее остановить. На террасе они поругались, хозяйка жилья взяла штыковую лопату с деревянным черенком и 13 раз ударила ею родственницу, отчего та скончалась на месте.

«Обвиняемая вину признала и пояснила, что сделала сестре замечание по поводу грязного лица. В ответ та очень агрессивно отреагировала и выбежала на террасу дома», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.