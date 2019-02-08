Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 фев 2019|16:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
  74.90  |  $  66.06
 

Криминал | В Пензе дело о смерти забитой лопатой пенсионерки передали в суд

08.02.2019|15:26
Печать

69-летнюю пензячку будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью старшей сестры, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Три года назад у старшей из родственниц сгорел дом и она перебралась к младшей на улицу Павлушкина. Женщины часто конфликтовали, потому что гостья вела себя по-хозяйски.

Вечером 2 ноября после очередной ссоры старшая сестра решила выйти на улицу, младшая попыталась ее остановить. На террасе они поругались, хозяйка жилья взяла штыковую лопату с деревянным черенком и 13 раз ударила ею родственницу, отчего та скончалась на месте.

«Обвиняемая вину признала и пояснила, что сделала сестре замечание по поводу грязного лица. В ответ та очень агрессивно отреагировала и выбежала на террасу дома», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.02.2019 15:44|

Убивайте всех кто с грязным лицом ходит)))

Гость|08.02.2019 15:44|

По не осторожности добила 13 ударами?

Гость|08.02.2019 15:45|

Интересно девки пляшут.

Гость|08.02.2019 15:46|

Скрепно! Духовно!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!