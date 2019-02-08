08.02.2019 | 17:13

В Пензе задержан адвокат, его подозревают в совершении мошенничества в крупном размере.

По данным следствия, организатор преступной группы, которая совершила хищение денег вкладчиков обществ с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М», для решения вопросов, связанных с их деятельностью, познакомилась с представителем областной коллегии адвокатов.

Зная о проведении проверок в отношении деятельности этих фирм, мужчина заявил, что он может добиваться положительного решения вопросов за денежное вознаграждение, якобы предназначенное сотрудникам правоохранительных органов.

«За период с июля 2017 года по апрель 2018 года женщина передала правозащитнику в общей сложности 1 миллион 200 тысяч рублей. Последний распорядился ими по своему усмотрению», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

1-м отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Татьяна Махницкая.