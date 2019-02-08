В Пензе задержан адвокат, его подозревают в совершении мошенничества в крупном размере.
По данным следствия, организатор преступной группы, которая совершила хищение денег вкладчиков обществ с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М», для решения вопросов, связанных с их деятельностью, познакомилась с представителем областной коллегии адвокатов.
Зная о проведении проверок в отношении деятельности этих фирм, мужчина заявил, что он может добиваться положительного решения вопросов за денежное вознаграждение, якобы предназначенное сотрудникам правоохранительных органов.
«За период с июля 2017 года по апрель 2018 года женщина передала правозащитнику в общей сложности 1 миллион 200 тысяч рублей. Последний распорядился ими по своему усмотрению», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
1-м отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Татьяна Махницкая.
Ширшина хохочет..Она миллионы и ничего а тут лям.200 смешно... Глебов Михаил Юрьевич вообще в угаре..Он ни для не просидел. И при деньгах в миллионы