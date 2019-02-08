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Криминал | В Бекове преподавательница поставила зачеты студентке в ее отсутствие

08.02.2019|10:17
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В р. п. Беково бывшую преподавательницу местного филиала Сердобского многопрофильного техникума осудили за служебный подлог.

Женщина была классным руководителем группы, обучающейся на поваров и кондитеров, и знала, что одна из студенток не посещает занятия, так как поступила на очное отделение в пензенский вуз.

«В период с июня 2016 года по декабрь 2017-го она, желая сохранить имеющуюся нагрузку и не потерять в заработной плате, грубо нарушая свою должностную инструкцию, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ - зачетную книжку студентки, выставив зачеты по нескольким преподаваемым ею дисциплинам без фактического присутствия девушки и проверки ее знаний», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленница полностью признала свою вину и во время следствия подала ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ей судебного штрафа. Теперь ей придется выплатить 20 000 рублей.

«Решение не вступило в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Гость|08.02.2019 10:32|

Левые институты -это нормально? Хоть учит чему-то в такой глухомани. Ей премию выписывать нужно каждый месяц,а не наказывать.

Гость|08.02.2019 10:39|

Бред какой то, а не дело. А судьи то кто?

Гость|08.02.2019 10:50|

Это что правда или прикол какой.

Гость|08.02.2019 10:53|

Хорошо,что до суда не взяли под стражу!

Гость|08.02.2019 11:07|

Последние препады уйдут, которые и так работают за копейки и будут расти одни дураки. Теперь всю зарплату за год отдаст за штраф.

Гость|08.02.2019 11:16|

Да хватит гнобить учителей, врачей, теперь еще и юристов которые высказываются о всей несправедливости общества. Чинушам надо что бы были все тупые и не выкали о смысле жизни и куда идут природные богатства, да и вкалывали до 65 лет.

Имя: Гость
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