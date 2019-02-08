В р. п. Беково бывшую преподавательницу местного филиала Сердобского многопрофильного техникума осудили за служебный подлог.
Женщина была классным руководителем группы, обучающейся на поваров и кондитеров, и знала, что одна из студенток не посещает занятия, так как поступила на очное отделение в пензенский вуз.
«В период с июня 2016 года по декабрь 2017-го она, желая сохранить имеющуюся нагрузку и не потерять в заработной плате, грубо нарушая свою должностную инструкцию, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ - зачетную книжку студентки, выставив зачеты по нескольким преподаваемым ею дисциплинам без фактического присутствия девушки и проверки ее знаний», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Злоумышленница полностью признала свою вину и во время следствия подала ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ей судебного штрафа. Теперь ей придется выплатить 20 000 рублей.
«Решение не вступило в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.
Левые институты -это нормально? Хоть учит чему-то в такой глухомани. Ей премию выписывать нужно каждый месяц,а не наказывать.