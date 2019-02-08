08.02.2019 | 14:50

В американском боевике нос отрубили мечом, а в Пензенском регионе мужчина лишился той же части лица, только другим способом: нос откусил друг потерпевшего.

Все случилось в июле 2018 года на пруду у одного из сел Пензенского района. Там компания отмечала день рождения. Пострадал именинник, для начала получив удар кулаком.

«После чего потерпевший, пытаясь остановить подсудимого, повалил последнего на землю и сел на него сверху, прижимая к земле, а подсудимый, лежа на спине на земле, умышленно схватил потерпевшего зубами за нос. На просьбу отпустить не реагировал, сжал челюсти и тем самым откусил потерпевшему хрящи и мягкие ткани правого крыла носа и верхушку носа справа», - сообщила помощник председателя Пензенского районного суда Анна Ключникова.

Мужчине около 30 лет. Он до сих пор сильно переживает, что его лицо обезображено. Врачи говорят: носы в Пензе умеют собирать практически из кусочков, они хорошо срастаются, если после ЧП прошло мало времени.

Но раз медики откушенную часть лица по каким-то причинам сразу восстановить не сумели, то на пластическую операцию потребуется солидная сумма. Если убрать моральные страдания, жизнь человека с носом и жизнь без него практически не различаются.

«Кончик носа никак не влияет на основные функции носа, в частности, на дыхательную функцию, на обонятельную. Обонятельная функция носа осуществляется в высоких его отделах, в так называемой ольфакторной зоне; резонаторную функцию у нас выполняют околоносовые пазухи; очищающую, согревающую - сама полость носа», - объяснила врач-оториноларинголог областной больницы им. Н. Н. Бурденко Светлана Волкова.

Пострадавший у пруда обратился в суд. Виновник ЧП раскаялся. Свободы за свой проступок пензенец не лишится.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно с испытательным сроком три года. В качестве компенсации морального вреда с подсудимого в пользу потерпевшего взысканы 50 тысяч рублей», - добавила Анна Ключникова.

Приговор вступил в законную силу. Укушенный имеет право еще раз обратиться в суд уже с гражданским иском, чтобы возместить материальный ущерб.