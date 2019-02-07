07.02.2019 | 11:25

33-летний житель села Воскресеновка Пензенского района попал в больницу с травмой головы. Заподозрив криминальный характер раны, медики сообщили о пациенте в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали в Воскресеновку. Вскоре картина произошедшего стала им ясна.

Как оказалось, мужчина выпивал вместе с 43-летним односельчанином в его доме. Застолье переросло в ссору, и хозяин жилища решил вопрос радикально: схватил топор и ударил гостя по голове. Он сам признался в этом полицейским.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.