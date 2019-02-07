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Криминал | Житель Наровчата прятался в бункере, чтобы избежать суда за пьяную езду

07.02.2019|10:22
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В среду, 6 февраля, в Наровчате вынесли приговор 43-летнему местному жителю, который садился за руль в пьяном виде и раньше уже подвергался наказанию за то же самое.

В 2015 году за нетрезвую езду мужчину оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управления транспортом на 1 год 7 месяцев.

В 2018-м инспекторы останавливали его дважды: 7 и 16 июля. В первый раз уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1,31 мг/л, во второй раз - 1,40 мг/л.

«Уголовное дело в отношении гражданина поступило в суд 30 ноября и судебное заседание было назначено на 20 декабря, однако заседание дважды откладывалось в связи с неявкой подсудимого в суд.

Отсутствовал он и по месту жительства. Производство по делу приостановили и объявили розыск подсудимого, поскольку он скрылся и место его пребывания было неизвестно», - сообщили в Наровчатском райсуде.

23 января 2019-го мужчину нашли в его же доме: он прятался в специально обустроенном земляном подполе с обитыми стенами, проведенным электричеством и спальными принадлежностями.

В итоге ему назначили наказание в виде одного года колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

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