Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|11:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.77  |  $  65.67

Криминал | На улице Нижнего Ломова задержали босого мужчину в трусах и с ножом в руке

07.02.2019|10:29
Печать

В среду, 6 февраля, около 7:00 в Нижнем Ломове в полицию поступило сообщение: 27-летний мужчина избил и ударил ножом свою мать, а затем ушел из квартиры в неизвестном направлении.

Информация была оперативно передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, который патрулировал райцентр.

На Пролетарской улице правоохранители обнаружили на снегу следы крови, которые тянулись до Октябрьской. Там они и увидели подозреваемого. Он шел в нижнем белье босиком и держал в руке нож.

«Росгвардейцы задержали подозреваемого, оказали ему доврачебную помощь и связались с дежурной частью. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Мотивы своего поступка задержанный комментировать отказался», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|07.02.2019 10:40|

Как сводки с фронта каждый день.

Гость|07.02.2019 10:41|

penzainform.ru писал(a):

Он шел в нижнем белье босиком и держал в руке нож.
Мож его матушка за подснежниками матушка его отправила? А вы сразу - преступник! преступник! Тьфу на вас - злые вы.

Гость|07.02.2019 10:44|

Белый,горячий,совсем белый

Гость|07.02.2019 10:56|

Не выселит детко в избу без туалета, не повесит кредит, так ножом пырнет или с табуретом кинется. Счастье..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!