07.02.2019 | 10:29

В среду, 6 февраля, около 7:00 в Нижнем Ломове в полицию поступило сообщение: 27-летний мужчина избил и ударил ножом свою мать, а затем ушел из квартиры в неизвестном направлении.

Информация была оперативно передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, который патрулировал райцентр.

На Пролетарской улице правоохранители обнаружили на снегу следы крови, которые тянулись до Октябрьской. Там они и увидели подозреваемого. Он шел в нижнем белье босиком и держал в руке нож.

«Росгвардейцы задержали подозреваемого, оказали ему доврачебную помощь и связались с дежурной частью. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Мотивы своего поступка задержанный комментировать отказался», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.