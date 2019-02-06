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Криминал | Водитель автобуса, задавивший на зебре пенсионерку, отправится в колонию

06.02.2019|13:07
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Во вторник, 5 февраля, в Пензе был вынесен приговор водителю автобуса № 70, который насмерть задавил пожилую женщину на пешеходном переходе.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Около 7:00 автобус ехал по третьей полосе проспекта Строителей, направляясь от улицы Собинова к Глазунова.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 48, водитель не выбрал правильную скорость и не убедился в отсутствии пешеходов на зебре. В результате под колесами автобуса оказалась пожилая женщина.

Скорая помощь доставила пострадавшую пенсионерку в больницу № 6. Врачи диагностировали у пациентки тупую сочетанную травму головы, шеи, грудной клетки, живота, таза и конечностей с повреждением костей скелета и внутренних органов. В 8:15 она скончалась.

Первоначально подсудимый виновным себя не признал. Он представил заключение специалистов, полученное в Калуге, согласно которому в ДТП был виновен пешеход, не убедившейся в безопасности перехода. Однако в судебном заседании он пересмотрел свою позицию, полностью согласился с обвинением и раскаялся.

Суд учел, что ранее подсудимый перенес компрессионный перелом позвоночника, а его гражданская супруга ожидает ребенка. Кроме того, он вызвал скорую помощь, оплатил похороны и частично компенсировал моральный вред.

Отрицательным моментом стало неоднократное привлечение мужчины к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В итоге ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Также 2 года 6 месяцев он не сможет сесть за руль. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны с него взыскана компенсация морального вреда - 850 000 рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Ранее мировой суд оштрафовал на 7 500 рублей перевозчика, работающего на маршруте № 70. Выяснилось, что пензячка, занимающаяся этим бизнесом, работает с грубым нарушением лицензионных условий.

В частности, водитель, сбивший пенсионерку, не проходил стажировку и был допущен к первому выходу на маршрут без необходимого инструктажа.

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Гость|06.02.2019 13:39|

7500 за грубые нарушения? Может её тоже в поселение нужно?

Гость|06.02.2019 13:48|

penzainform.ru писал(a):

Он представил заключение специалистов, полученное в Калуге, согласно которому в ДТП был виновен пешеход, не убедившейся в безопасности перехода.
А специалистов этих почему не привлекли?

Имя: Гость
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