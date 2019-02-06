06.02.2019 | 15:23

В Спасске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, по вине которого погиб человек.

22 июля 2018 года около 22:00 26-летний мужчина, служивший в то время помощником оперативного дежурного в районном отделении полиции, в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем Peugeot по Спасску.

На пешеходном переходе, пересекающем участок федеральной автодороги М5 «Урал», он сбил 82-летнего велосипедиста. Пенсионер получил сочетанную травму головы и конечностей, от которой 29 июля скончался в одной из пензенских больниц.

«Водителю назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

5 февраля в Пензе водитель автобуса № 70, насмерть задавивший пожилую женщину на пешеходном переходе, приговорен к двум годам колонии-поселения.