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Криминал | В Спасске осужден экс-полицейский, сбивший пожилого велосипедиста

06.02.2019|15:23
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В Спасске вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, по вине которого погиб человек.

22 июля 2018 года около 22:00 26-летний мужчина, служивший в то время помощником оперативного дежурного в районном отделении полиции, в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем Peugeot по Спасску.

На пешеходном переходе, пересекающем участок федеральной автодороги М5 «Урал», он сбил 82-летнего велосипедиста. Пенсионер получил сочетанную травму головы и конечностей, от которой 29 июля скончался в одной из пензенских больниц.

«Водителю назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

5 февраля в Пензе водитель автобуса № 70, насмерть задавивший пожилую женщину на пешеходном переходе, приговорен к двум годам колонии-поселения.

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Гость|06.02.2019 15:43|

На зону общую пьяного мента нужно.

Гость|06.02.2019 16:21|

penzainform.ru писал(a):

состоянии алкогольного опьянения
Я не верю в это в полиции остались и набирают туда только лучших.

Гость|06.02.2019 16:38|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

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