06.02.2019 | 17:54

Департамент ЖКХ города Пензы и ООО «Интертехника» оказались замешаны в коррупционном скандале, связанном с заключением соглашения, которое привело к ограничению конкуренции на товарном рынке.

По данному факту пензенское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело.

Выяснилось, что между указанными хозяйствующими субъектами в один день было заключено 47 муниципальных контрактов. При этом все они идентичны: совпадали сроки начала и окончания выполнения работ.

Различались лишь участки, где должны были пройти обследования. Они проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость каждого из договоров - около 100 тысяч рублей, общая сумма - 3 миллиона 991 тысяча 452 рубля.

«По сути, по своей правовой природе данные 47 муниципальных контрактов являются единой сделкой, которая искусственно была раздроблена данными лицами на 47 контрактов с целью избежания проведения торгов», - сообщила заместитель руководителя УФАС РФ по Пензенской области Елена Прокаева.

Согласно закону, департамент ЖКХ должен был выставить закупку на торги и после них уже заключать контракт с организацией, которая предложила бы наименьшую цену. По факту же договор был подписан с единственным поставщиком.

«Аналогичная ситуация была также и между муниципальным казенным учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «ИБК Групп». Также были в один день заключены муниципальные контракты на выполнение работ на общую сумму более 2,5 миллиона рублей, тоже без проведения конкурентных процедур», - добавила Елена Прокаева.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, должностным лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, организациям - от 50 до 199,5 тысячи рублей.