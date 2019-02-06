06.02.2019 | 16:45

До пяти лет в местах не столь отдаленных может провести житель города Пензы 1974 года рождения.

Вместе со своим товарищем он после распития пары бутылок алкоголя отправился за добавкой в крупный торговый центр Железнодорожного района.

«Один из них зашел в магазин, где разбил бутылку с алкоголем. Охранник магазина, ставший свидетелем произошедшего, сделал хулигану замечание. Между мужчинами произошел конфликт, они вышли на улицу. Другой подозреваемый решил вступиться за товарища, вышел из автомобиля с автоматом и был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщил сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Борисов.

«Было установлено, что изъятое оружие представляет собой нестандартное нарезное огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из захолощенного автомата Калашникова, пригодное для стрельбы боевыми патронами», - отметила старший инспектор ЦЛРР Управления Росгвардии по Пензенской области Валерия Герасимова.

Потом выяснилось: когда задержанный работал в Москве, он по Интернету купил модель автомата Калашникова и усовершенствовал ее. А потом приобрел еще и копию пистолета Макарова. На нее у мужчины тоже были свои планы.

«При проведении дальнейших мероприятий спрятанный пистолет, глушитель к нему и предметы, необходимые для переделки оружия, были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции на территории дачного участка», - рассказал дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Илья Глушенков.

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения и изготовления огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. Вероятнее всего, свое 45-летие ранее уже судимый житель Пензы встретит за решеткой, а на свободу выйдет в 50.