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Криминал | Двое молодых пензяков подозреваются в ограблении 16-летней девушки

06.02.2019|12:00
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Два жителя Пензы, одному из которого 19 лет, другому - 25, подозреваются в ограблении несовершеннолетней девушки с применением насилия.

По данным следствия, вечером 3 февраля приятели распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, 19-летний парень предложил другу ограбить какого-нибудь прохожего. Тот согласился.

На улице Пушкина они заметили 16-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону. Друзья двинулись следом и догнали ее на улице Толстого.

Младший из подельников повалил жертву на землю и стал держать. Его приятель выхватил у нее из руки мобильный телефон, и оба парня убежали.

Девушка обратилась в полицию. В тот же вечер стражи порядка задержали подозреваемых и изъяли у них мобильник.

«Устанавливаются все обстоятельства грабежа. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|06.02.2019 12:15|

Привлечь каждого лет на 10

Гость|06.02.2019 12:25|

почему не ПЕНЗЕНЦЕВ? Кто такие Пензяки???

Гость|06.02.2019 12:31|

Молодежь, посмотришь на них, расслабленная, и как из короба непуганных выпрыгнувши лет до 30 живет. В маршрутке битком не продохнуть, мальчишечка лет 20 в наушниках фан имеет. Стала толпа выходить, естественно его наушник зацепился и поехал за мужиком. Ну, давай причитать болезный мальчик, биться в конвульсиях. Вообще понятия не имеют, где находятся и как разумнее себя вести.

Гость|06.02.2019 12:37|

На улице Пушкина они заметили 16-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону. Друзья двинулись следом и догнали ее на улице Толстого. .

Это целый марш бросок .

Гость|06.02.2019 12:39|

Иной раз от Арбеково/ва самого до Западной едешь, какая-нибудь матильда так всю дорогу и балабочет по телефону. Все выслушивают ея нелегкий жизненный путь.

Гость|06.02.2019 12:44|

Не какой не марш-бросок. Вы наверно не местный. Я вам секрет открою, но Пушкина и толстого- пересекаются).

Гость|06.02.2019 12:44|

Гость писал(a):

Друзья двинулись следом и догнали ее на улице Толстого. .

Это целый марш бросок .

Карту купи, лапоть! (с)

Эти улицы пересекаются

Гость|06.02.2019 12:46|

Он деревенщина просто.

Гость|06.02.2019 12:49|

Вот те и пензюки. Вместо того, чтобы познакомиться с прелестной дивчиной, они ее ограбили. "идиоты!"©

Гость|06.02.2019 12:49|

Лучше бы они ей цветы подарили. И все были счастливы !

Гость|06.02.2019 12:50|

Гость писал(a):

Вот те и пензюки. Вместо того, чтобы познакомиться с прелестной дивчиной, они ее ограбили. "идиоты!"©
Не говори. Они тут точно, как мешком пыльным... Развитие. Женихов искать в других регионах и странах.

Гость|06.02.2019 12:57|

Гость писал(a):

На улице Пушкина они заметили 16-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону. Друзья двинулись следом и догнали ее на улице Толстого. .

Это целый марш бросок .

Хорошо девушка в Ахуны не побежала.

Гость|06.02.2019 12:59|

Гость писал(a):

Они тут точно, как мешком пыльным...
Как чел знакомится, так и создавать семью будет. Если сидит у мамки под юбкой и ждет активности от девушки или на сайте че-то невнятное сопли размазывает про поздно ему, то не надо такое, замучаешься его пинать 145 лет. Тебе же типа было первее надо.

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