06.02.2019 | 12:00

Два жителя Пензы, одному из которого 19 лет, другому - 25, подозреваются в ограблении несовершеннолетней девушки с применением насилия.

По данным следствия, вечером 3 февраля приятели распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, 19-летний парень предложил другу ограбить какого-нибудь прохожего. Тот согласился.

На улице Пушкина они заметили 16-летнюю девушку, которая разговаривала по мобильному телефону. Друзья двинулись следом и догнали ее на улице Толстого.

Младший из подельников повалил жертву на землю и стал держать. Его приятель выхватил у нее из руки мобильный телефон, и оба парня убежали.

Девушка обратилась в полицию. В тот же вечер стражи порядка задержали подозреваемых и изъяли у них мобильник.

«Устанавливаются все обстоятельства грабежа. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.