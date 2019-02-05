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Криминал | Водитель «Приоры», виновный в гибели пассажира, не смог изменить приговор

05.02.2019|14:21
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Вступил в силу приговор, вынесенный Лопатинским районным судом Пензенской области жителю Санкт-Петербурга, по вине которого погиб человек.

Летом прошлого года житель Северной столицы приехал в село Ключи Камешкирского района в гости к родственникам. 27 июля он употребил алкоголь, а поздно вечером на собственной «Ладе-Приоре» вместе с 66-летним сожителем своей матери поехал на пруд.

Мужчины возвращались домой по грунтовой дороге. Не снижая скорости, водитель, находившийся в опьянении, повернул направо, но не справился с управлением, вылетел на левую обочину и врезался в груду щебня.

Пожилой пассажир «Приоры», не пристегнутый ремнем безопасности, получил травмы и 20 сентября скончался.

Подсудимый, неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушения правил дорожного движения, полностью признал свою вину, поэтому дело рассматривались в особом порядке.

Суд учел положительные характеристики, наличие маленького ребенка, беременность супруги, болезнь матери. Также петербуржец оплатил лечение и погребение погибшего, полностью компенсировал моральный вред.

В результате виновник смертельной аварии был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

«Не согласившись с наказанием, осужденный и два его защитника подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|05.02.2019 15:06|

Немного из практики:

Не работает у нас это,-смягчающие обстоятельства.

В 99,99% случаев.

В большинстве случаев и исходя из конкретной ситуации,осуждённый-дойная корова для "защитников".

Гость|05.02.2019 15:08|

penzainform.ru писал(a):

«Прийора»
Это зло чистой воды. Брак страшный.

Имя: Гость
Комментарий:

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