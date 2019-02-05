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Криминал | В р. п. Лунино осужден лесоруб, сваливший сосну на человека

05.02.2019|13:29
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Суд вынес приговор 45-летнему жителю Пачелмского района, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 12 октября на Вазерском участке Лунинского лесничества, где мужчина вместе с другими членами бригады рубил лес.

Не убедившись, что в опасной зоне нет посторонних, он подпилил сосну и допустил нарушение при валке. Из-за этого дерево стало падать по непредсказуемой траектории и рухнуло на сосну, росшую рядом.

В свою очередь она под тяжестью подпиленного ствола упала на 54-летнего жителя Бессоновского района, который не входил в состав бригады и случайно оказался рядом. Мужчина, получивший открытую черепно-мозговую травму, скончался на месте происшествия.

«Виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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