05.02.2019 | 09:10

Во вторник, 5 февраля, правоохранительные органы прокомментировали убийство, произошедшее в селе Индерка Сосновоборского района 27 января. Там разыгралась кровавая семейная драма.

Первые сообщения о случившемся появились в соцсети «ВКонтакте» 28 января. Группа «Плохие новости» со ссылкой на жителя села сообщила, что мужчина во время конфликта зарезал дочь. При этом драку начала она сама, ударив отца вазой.

«Погибшая проживала в одном доме с родителями. По словам местных, женщина была лишена родительских прав, часто выпивала», - сообщают «Плохие новости».

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, звонок в полицию поступил около часа дня от самого подозреваемого - 69-летнего жителя Индерки.

«Прибывшим по указанному адресу полицейским мужчина пояснил, что причинил ножевое ранение дочери», - отметили в УМВД.

Между родственниками случился конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина ударила отца по голове хрустальной вазой.

«Он пошел на кухню, чтобы обработать рану. Ссора продолжилась, обвиняемый, находясь в спальной комнате, нанес находившимся при себе ножом не менее двух ударов в область грудной клетки и живота потерпевшей», - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Осознав, что произошло, мужчина позвонил в полицию и скорую. К приезду стражей порядка 39-летняя женщина еще была жива, она успела подтвердить, что ножевое ранение ей нанес отец. Через некоторое время сельчанка скончалась - у нее было повреждено легкое.

Обвиняемого задержали, он дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Суд отправил жителя Индерки под домашний арест.

В УМВД добавили, что ранее полицейские не раз выезжали по этому адресу в связи с конфликтами между родственниками. До 27 января они были только словесными.