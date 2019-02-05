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Криминал | Стали известны подробности кровавой драмы в Индерке, где зарезали женщину

05.02.2019|09:10
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Во вторник, 5 февраля, правоохранительные органы прокомментировали убийство, произошедшее в селе Индерка Сосновоборского района 27 января. Там разыгралась кровавая семейная драма.

Первые сообщения о случившемся появились в соцсети «ВКонтакте» 28 января. Группа «Плохие новости» со ссылкой на жителя села сообщила, что мужчина во время конфликта зарезал дочь. При этом драку начала она сама, ударив отца вазой.

«Погибшая проживала в одном доме с родителями. По словам местных, женщина была лишена родительских прав, часто выпивала», - сообщают «Плохие новости».

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, звонок в полицию поступил около часа дня от самого подозреваемого - 69-летнего жителя Индерки.

«Прибывшим по указанному адресу полицейским мужчина пояснил, что причинил ножевое ранение дочери», - отметили в УМВД.

Между родственниками случился конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина ударила отца по голове хрустальной вазой.

«Он пошел на кухню, чтобы обработать рану. Ссора продолжилась, обвиняемый, находясь в спальной комнате, нанес находившимся при себе ножом не менее двух ударов в область грудной клетки и живота потерпевшей», - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Осознав, что произошло, мужчина позвонил в полицию и скорую. К приезду стражей порядка 39-летняя женщина еще была жива, она успела подтвердить, что ножевое ранение ей нанес отец. Через некоторое время сельчанка скончалась - у нее было повреждено легкое.

Обвиняемого задержали, он дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Суд отправил жителя Индерки под домашний арест.

В УМВД добавили, что ранее полицейские не раз выезжали по этому адресу в связи с конфликтами между родственниками. До 27 января они были только словесными.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|05.02.2019 09:30|

Жалко мужика.

Гость|05.02.2019 09:38|

пьянка виновата.

Гость|05.02.2019 09:39|

Сало виновато

Гость|05.02.2019 09:54|

Село деградирует, потому что люди там никому не нужны

Гость|05.02.2019 09:55|

А в индерке остановки с подогревом?

Гость|05.02.2019 10:01|

Не только село, а и иные города движутся в сторону деградации

Гость|05.02.2019 10:04|

любимые слова на Пензаинформ - "сельчанка" и "сельчанин"

Гость|05.02.2019 10:07|

Домашний арест, офигеть! А после дтп шемышейские судьи отправляют виновников в сизо!

Гость|05.02.2019 10:17|

Гость писал(a):

Село деградирует, потому что
Кто там у тебя всё деградирует? Ты хоть это слово то понимаешь?

В штанах у тебя деградирует.

Гость|05.02.2019 10:35|

А в индерке остановки с подогревом?

И плиточкой усё выложено, а елочка им нравится с белочками??? Скоро трамвайчики по речке Индерка запустят...

Гость|05.02.2019 10:37|

Домашний арест, офигеть! А после дтп шемышейские судьи отправляют виновников в сизо!

В Индерке мордва - эрзя, а в шамышейке - мокша, которая славится лихой придурью и непробиваемой тупостью, поэтому и в сизо сразу...

Гость|05.02.2019 10:40|

Гость писал(a):

В Индерке мордва - эрзя, а в шамышейке - мокша,
Вроде писали что конкретно эта семья вроде татары?

Гость|05.02.2019 10:45|

Дураков хватает,что среди-эрзя,что -мокша,что -татарин.что русский,вообщем дуболовы есть во всех народностях.И всему виной является беспробудное пьянство.которое толкает людей пускаться во все тяжкие.Хотя слово люди к этим ОТБРОСАМ применить сложно.

Гость|05.02.2019 10:49|

Она старикам вероятно все нервы измотала пьянством,нормальных не лишают материнства. Может условку дадут дедуле по аффекту.

Имя: Гость
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